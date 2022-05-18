Врач рассказал о самых распространенных дачных травмах

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Мелкие дачные травмы зачастую недооцениваются, хотя они могут навредить здоровью, сообщает Life.ru.

Консультант цифрового медицинского центра "Доктор рядом", врач общей практики Андрей Калинин рассказал, что занозы нередко могут быть причиной проникновения инфекции в организм. Чтобы этого избежать, специалист рекомендовал работать в перчатках. Инфекция может попасть в организм и через мозоли или укусы насекомых.

Наиболее опасны и сложны в лечении, отметил Калинин, колотые раны. При их получении врач рекомендовал обратиться в травмпункт для профилактики столбняка. Специалист напомнил, что травму можно получить и при обращении с обычным электрическим инструментом, поэтому необходимо во время работы использовать очки и перчатки.

Калинин пояснил, что риск бешенства и других болезней возможен после укусов диких ежей, кротов и бродячих животных. Врач посоветовал даже при небольшой ране обращаться в травмпункт. Специалист отметил важность наличия на даче страхового полиса и автомобильной аптечки.

Калинин подчеркнул, что если поездка связана с распитием алкоголя, то отдых должен быть исключительно пассивным.

Ранее внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ. По словам специалиста, после процедур боль должна утихнуть через сутки-трое, в противном случае рекомендуется обратиться к врачу.

