Врач рассказал о самых распространенных дачных травмах

Фото: depositphotos/amixstudio
Мелкие дачные травмы зачастую недооцениваются, хотя они могут навредить здоровью, сообщает Life.ru.
Консультант цифрового медицинского центра "Доктор рядом", врач общей практики Андрей Калинин рассказал, что занозы нередко могут быть причиной проникновения инфекции в организм. Чтобы этого избежать, специалист рекомендовал работать в перчатках. Инфекция может попасть в организм и через мозоли или укусы насекомых.
Наиболее опасны и сложны в лечении, отметил Калинин, колотые раны. При их получении врач рекомендовал обратиться в травмпункт для профилактики столбняка. Специалист напомнил, что травму можно получить и при обращении с обычным электрическим инструментом, поэтому необходимо во время работы использовать очки и перчатки.
Калинин пояснил, что риск бешенства и других болезней возможен после укусов диких ежей, кротов и бродячих животных. Врач посоветовал даже при небольшой ране обращаться в травмпункт. Специалист отметил важность наличия на даче страхового полиса и автомобильной аптечки.
Калинин подчеркнул, что если поездка связана с распитием алкоголя, то отдых должен быть исключительно пассивным.
Ранее внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ. По словам специалиста, после процедур боль должна утихнуть через сутки-трое, в противном случае рекомендуется обратиться к врачу.
Дачники рассказали, сколько тратят на содержание своих участков и домов за сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: