Эндокринолог рассказала, от каких йододефицитных заболеваний страдают россияне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплодие, поражения нервной системы и другие заболевания, вызванные дефицитом йода, являются довольно распространенными среди россиян, заявила замдиректора НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, глава Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина "Газете.ру".
"Это диффузный нетоксический зоб, это узловой и многоузловой нетоксический зоб, это многоузловой зоб с развитием функциональной автономии щитовидной железы (с развитием тиреотоксикоза), когда функции щитовидной железы меняются, гипотиреоз, связанный с тяжелым йодным дефицитом", – сказала Трошина.
По словам Трошиной, дефицит йода также может привести к поражению центральной нервной системы, головного мозга и репродуктивным проблемам: ненаступлению беременности и невынашиванию.
"Все это происходит из-за нехватки гормонов вследствие дефицита йода", – пояснила специалист.
Также нехватка йода может повлечь проблемы с интеллектом, когда снижение уровня IQ в популяции достигает 13–15 пунктов. При этом поражения мозга у плода, вынашиваемого в условиях йододефицита, являются непреодолимыми и останутся с человеком на всю жизнь. Избежать этих проблем можно, употребляя с пищей достаточное количество йода, добавила Трошина.
Ранее замдиректора академик РАН Марина Шестакова рассказала, что у пациентов с диабетом жировые клетки на генетическом уровне увеличиваются в размерах. Это приводит к воспалительным процессам.
"Доктор 24": йод
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: