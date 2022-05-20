Эндокринолог рассказала, от каких йододефицитных заболеваний страдают россияне

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Бесплодие, поражения нервной системы и другие заболевания, вызванные дефицитом йода, являются довольно распространенными среди россиян, заявила замдиректора НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, глава Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина "Газете.ру".

"Это диффузный нетоксический зоб, это узловой и многоузловой нетоксический зоб, это многоузловой зоб с развитием функциональной автономии щитовидной железы (с развитием тиреотоксикоза), когда функции щитовидной железы меняются, гипотиреоз, связанный с тяжелым йодным дефицитом", – сказала Трошина.

По словам Трошиной, дефицит йода также может привести к поражению центральной нервной системы, головного мозга и репродуктивным проблемам: ненаступлению беременности и невынашиванию.

"Все это происходит из-за нехватки гормонов вследствие дефицита йода", – пояснила специалист.

Также нехватка йода может повлечь проблемы с интеллектом, когда снижение уровня IQ в популяции достигает 13–15 пунктов. При этом поражения мозга у плода, вынашиваемого в условиях йододефицита, являются непреодолимыми и останутся с человеком на всю жизнь. Избежать этих проблем можно, употребляя с пищей достаточное количество йода, добавила Трошина.

Ранее замдиректора академик РАН Марина Шестакова рассказала, что у пациентов с диабетом жировые клетки на генетическом уровне увеличиваются в размерах. Это приводит к воспалительным процессам.

