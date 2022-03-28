Врач перечислила опасные для щитовидной железы продукты

Фото: depositphotos/5seconds

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам не злоупотреблять несезонными фруктами и овощами, а также жареным и продуктами с консервантами, чтобы не спровоцировать заболевание щитовидной железы.

По словам специалиста, щитовидка очень чувствительна, поэтому постоянные стрессы, проживание в неблагоприятных экологических условиях могут поставить ее здоровье под угрозу.





Елена Соломатина врач-диетолог Организм балансирует, свалиться в болезнь или не свалиться. Существует такая тонкая грань. И неправильное питание в этом случае может "спихнуть" человека в болезнь.

В первую очередь, диетолог советует минимизировать, а то и вовсе отказаться от употребления жареных продуктов.

"Любые продукты, которые долго жарятся даже на рафинированных маслах, все равно выделяют канцероген, акриламид. Так или иначе они влияют на наши клетки, провоцируют развитие атеросклероза, что также может повлиять на здоровье щитовидной железы", – объясняет Соломатина.

Навредить щитовидной железе может и злоупотребление пищевыми добавками, продолжает диетолог. "Если мы будем потреблять регулярно продукты невысокого качества, изобилующие большим количеством консервантов, красителей, ароматизаторов, в конечном счете мы будем наносить вред нашим органам и системам и щитовидной железе в том числе", – рассказывает специалист.

Кроме того, не стоит покупать дыни и арбузы вне сезона. Как правило, они бывают выращены с применением большого количества всевозможных усилителей роста, говорит Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Продукты животноводства, которые выращены с применением большого количества гормонов роста, тоже будут влиять на нашу эндокринную систему и на щитовидную железу в том числе.

Ранее врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, какую пищу стоит употреблять для нормального функционирования щитовидной железы. По словам специалиста, в рацион следует включить морскую рыбу и морскую капусту, а также морепродукты, чтобы пополнять запасы йода. Кроме того, организму для оптимального уровня выработки гормонов требуется аминокислота тирозин. Ее можно получить, если есть авокадо, бананы, киви, абрикосы и инжир.



