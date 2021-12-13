Диетолог назвала идеальные продукты для щитовидной железы

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Россиянам перечислили идеальные продукты для нормального функционирования щитовидной железы. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Рыль в интервью РИА Новости.

Специалист пояснила, что для пополнения организма йодом необходимо есть морскую капусту, морепродукты и морскую рыбу. Кроме того, в рацион стоит включить фейхоа, хурму и грецкие орехи.

Диетолог напомнила, что для оптимального уровня выработки гормонов нужен тирозин. Данную аминокислоту можно получить из авокадо, киви, инжира, абрикосов и бананов.

"Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию – бразильский орех", – заключила Рыль.

Ранее нутрициолог Айгуль Фазлыева призвала избегать перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом. По словам эксперта, такая пища мешает быстро заснуть и уже через час после употребления вновь будоражит аппетит.

В частности, перед сном нельзя есть сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости. Кроме того, необходимо избегать газированных напитков, фруктовых соков и пива – они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь.