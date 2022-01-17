Эндокринолог заявила, что COVID-19 может вызвать заболевание щитовидной железы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Перенесенный человеком коронавирус может вызвать заболевание щитовидной железы – тиреоидит. Об этом рассказала эндокринолог Юлия Бурякова в интервью "Тульской службе новостей".

Специалист рассказала, что аутоиммунный тиреоидит может возникнуть как во время, так и после перенесенного COVID-19. При этом она рассказала, что симптоматика у заболевания разная, в зависимости от фазы.

Симптомами болезни могут быть слабость, постоянная сонливость, сухость кожи, выпадение волос, плаксивость или раздражительность.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что если непривитая беременная женщина перенесла коронавирус, то IQ ее ребенка будет на 20% ниже. По его словам, об этом свидетельствуют данные ученых.

