Первые симптомы "Омикрона" схожи с таковыми при ОРВИ и гриппе – Попова

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Первые симптомы заболевания при инфицировании штаммом коронавируса "Омикрон" схожи с симптомами во время ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.

"Первые симптомы "Омикрон"-штамма очень похожи на банальные ОРВИ и грипп. Но вот дальнейшее развитие не всегда предсказуемо", – сказала она.

В связи с этим она рекомендовала гражданам не пытаться диагностировать у себя заболевание самостоятельно, а сразу обратиться к врачу, который сделает специальный тест, доступный сегодня во всех медучреждениях.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко между тем добавил, что при штамме "Омикрон" осложнения могут возникнуть уже спустя 3–4 дня после инфицирования.

"Действительно, сократился период скрытого течения: он составляет от двух до пяти дней. Особенность этого варианта коронавируса ("Омикрон". – Прим. ред.) заключается и в том, что в течение последующих – после развития заболевания – трех-четырех дней возможно развитие осложнений", – отметил он.

В числе характерных симптомов "Омикрона" глава Минздрава выделил насморк, головную боль, заложенность носа, частые чихания, першение в горле и усталость. Помимо этого, человек при данном штамме может ощущать легкое недомогание без выраженных симптомов.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 13 января в России выявили 783 случая инфицирования вариантом коронавируса "Омикрон". 53% из них, по ее словам, приходится на Москву. В целом заболеваемость данным штаммом с 10 января увеличилась в 2,6 раза.

