В России выявили 783 случая инфицирования "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России зафиксировали 783 случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на вчерашний день на территории Российской Федерации зарегистрировано 783 случая заражения ("Омикроном". – Прим. ред.). Из них 53% приходится на город Москву, собственно, как мы предполагали", – сказала она.

Замглавы кабмина отметила, что на столичный регион приходится первый удар коронавируса, поскольку он является крупным транспортным узлом. По ее словам, с 10 января число заражений "Омикроном" в РФ увеличилось в 2,6 раза.

За последние сутки в России подтвердили 23 820 новых случаев COVID-19. Из них на Москву пришлось 5 712 случаев, на Подмосковье – 1 990. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 10 747 125 случаев коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, более чем у половины инфицированных в Москве выявляется штамм "Омикрон".

