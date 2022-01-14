Вирусолог спрогнозировал выявление до 500 тыс случаев COVID-19 в день в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии COVID-19 за все время ее существования из-за распространения штамма "Омикрон", заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам специалиста, у нового штамма инкубационный период гораздо меньше, чем у "Дельты". Также "Омикрон" быстрее распространяется.
"Поэтому масштаб пятой волны коронавируса в России может быть колоссальным. Мы уже наблюдаем это в США – сейчас там регистрируют по 1,3 миллиона заболевших в день. Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки. А уж за 100 тысяч случаев в день мы точно перевалим", – сказал Нетесов, добавив, что такого не было ни разу за все время пандемии коронавируса.
Он подчеркнул, что увеличение количества заболевших связано с распространением штамма "Омикрон".
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что миру грозит настоящая вторая волна коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса.
Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.
Носитель "Омикрон"-штамма может заразить 100 человек, чихнув один раз – иммунолог
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: