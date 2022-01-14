Вирусолог спрогнозировал выявление до 500 тыс случаев COVID-19 в день в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии COVID-19 за все время ее существования из-за распространения штамма "Омикрон", заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, у нового штамма инкубационный период гораздо меньше, чем у "Дельты". Также "Омикрон" быстрее распространяется.

"Поэтому масштаб пятой волны коронавируса в России может быть колоссальным. Мы уже наблюдаем это в США – сейчас там регистрируют по 1,3 миллиона заболевших в день. Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки. А уж за 100 тысяч случаев в день мы точно перевалим", – сказал Нетесов, добавив, что такого не было ни разу за все время пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что увеличение количества заболевших связано с распространением штамма "Омикрон".

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что миру грозит настоящая вторая волна коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса.

Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.

