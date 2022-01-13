Врач предрек "настоящую вторую волну" коронавируса в мире

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Миру грозит "настоящая вторая волна" коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон", заявил "Ленте.ру" врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса. Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.
"Могу предположить, что с началом пандемии не просто коронавируса, а именно "Омикрона" вирус ослабится еще сильнее. Он уже и так имеет довольно неагрессивное течение, потому следующие варианты окажутся еще более мягкими", – сказал Кондрахин.
Он отметил, что вирус стал более активным с точки зрения распространения, но не вызывает большого количества летальных исходов. Врач пояснил, что обычно негативные последствия вируса наблюдались уже на седьмой день, однако при "Омикроне" такого нет.
Также Кондрахин заметил, что из-за большого количества заражений вырастет нагрузка на здравоохранение. При этом, по его словам, возможна естественная иммунизация населения за счет вытеснения более опасных штаммов коронавируса.
"Тем не менее необходимо понимать, что, хотя мы и говорим о том, что течение болезни намного менее тяжелое, последствия ее останутся теми же. Это и риски тромбозов, и нарушения со стороны нервов, сердца, легких, печени", – заключил специалист.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что рост суточной заболеваемости COVID-19 в России связан с распространением "Омикрона". Он напомнил, что защитой от тяжелых последствий по-прежнему остается вакцинация.
За последние сутки в России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала 2022 года. Днем ранее показатель заболеваемости составлял 17 946.
Число заболевших COVID-19 в Москве достигло максимума с 11 ноября
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