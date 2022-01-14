Собянин сообщил, что "Омикрон" выявлен у более 50% заболевших COVID-19

17:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обстановка с COVID-19 в столице осложняется с каждым днем из-за "Омикрон"-штамма, который уже выявили более чем у половины инфицированных. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "Омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день уже можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших – это заболевшие "Омикроном", – пояснил мэр столицы.
По словам градоначальника, это значит, что динамика распространения новой мутации увеличивается.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве рост заболеваемости коронавирусом может достичь 6–7 тысяч человек в сутки. Градоначальник призвал москвичей беречь себя и выполнять рекомендации Роспотребнадзора: носить маски и соблюдать санитарные правила. По его словам, особенно это касается пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
За последние сутки в Москве подтвердили 5 712 новых случаев COVID-19. В столице за сутки госпитализировали 744 человека, на ИВЛ находятся 497 пациентов. При этом после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 2 888 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 902 438.
Собянин рассказал о распространении "Омикрона" в Москве
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