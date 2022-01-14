15:49
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве рост заболеваемости коронавирусом может достичь 6–7 тысяч человек в сутки, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований Депздрава на Варшавском шоссе.
"По данным лаборатории, мы видим, что сегодня, к сожалению, "Омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. Это такой серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости, что, собственно, и демонстрируют даже последние, вчерашние, сегодняшние официальные данные", – сказал мэр.
Собянин выразил предположение, что на следующей неделе рост заболевших увеличится.
Градоначальник призвал москвичей беречь себя и выполнять рекомендации Роспотребнадзора: носить маски и соблюдать санитарные правила. По его словам, особенно это касается пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии COVID-19 за все время ее существования из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в России число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки.
Врач-терапевт Андрей Кондрахин также ранее отмечал, что миру грозит настоящая вторая волна коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса. Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.
Собянин рассказал о распространении "Омикрона" в Москве
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