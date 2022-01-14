Заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 20,2% за 5 дней – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 20,2% за последние пять дней. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. И мы видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных случаев составила 96 276 и количество положительных находок возросло на 20,2%", – сказала она.
По ее словам, в 21 регионе России показатели заболеваемости превышают средние по стране. Лидируют в этом плане Москва, Санкт-Петербург и Сахалин. Рост заболеваемости продолжается в 37 субъектах РФ, заключила замглавы кабмина, обратив внимание на серьезность ситуации.
За последние сутки в России подтвердили 23 820 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 739 человек, а выздоровели 24 952 пациента. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 10 747 125 случаев коронавирусной инфекции.
Татьяна Голикова рассказала, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было отложено
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