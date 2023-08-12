Нутрициолог назвала основные причины потери коллагена

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Стрессы, недосып, плохое питание, дефицит витамина С и длительное пребывание на солнце приводят к недостатку в организме коллагена. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Андрейчук.

По ее словам, прежде всего уровень коллагена – одного из основных белков соединительной ткани – снижается с возрастом. Уже после 20–25 лет мы начинаем терять около одного процента этого белка ежегодно. Это приводит к появлению морщин, потере упругости кожи и другим признакам старения.

Также на уровень коллагена способны повлиять хронический стресс и недостаток сна. Они вызывают высвобождение гормона кортизола, который может привести к разрушению белка, пояснила эксперт.



Ольга Андрейчук нутрициолог Производство коллагена может снизиться из-за плохого питания, приводящего к недостатку аминокислот, цинка и меди. А еще для синтеза коллагена необходим витамин С. Не зря его дефицит сразу отражается на состоянии кожи, волос и ногтей.

Кроме того, на уровне коллагена в организме негативно сказывается употребление неправильной пищи, богатой жиром и сахаром, отметила нутрициолог.

Солнце – еще один враг: ультрафиолетовые лучи проникают в глубокие слои кожи и разрушают коллагеновые волокна, что приводит к появлению морщин, пигментации и другим проблемам. Поэтому надо избегать длительного пребывания на солнце без защиты, предупредила Андрейчук.



Ольга Андрейчук нутрициолог Также не стоит курить. Вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, приводят к ухудшению кровообращения и окислительному стрессу, что, в свою очередь, разрушает коллаген.

Чтобы поддержать естественную выработку коллагена, нутрициолог посоветовала правильно питаться и включать в рацион продукты, богатые аминокислотами. К ним относятся мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи, семена, овощи и фрукты. А также употреблять продукты, содержащие витамин С: цитрусовые, киви, красный перец, клубнику и другие ягоды.

Также важна физическая активность. Регулярные упражнения способствуют укреплению мышц и суставов и стимулируют выработку коллагена. Предпочтение лучше отдавать упражнениям с нагрузкой на суставы, таким как ходьба, плавание или йога, отметила эксперт.

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