20:58Общество
Диетолог назвала продукты, необходимые для здоровья суставов
Фото: depositphotos/Rawlik
Для здоровья суставов нужно включить в рацион продукты, богатые белком, витамином С, витаминами группы В, железом, медью и цинком. Об этом Москве 24 рассказала диетолог, нутрициолог Татьяна Волкова.
По ее словам, ткани суставов очень чувствительны к внешним и внутренним воздействиям. Поэтому в профилактике заболеваний большую роль играет правильное питание, подчеркнула Волкова.
Созревание коллагена обеспечивает витамин С, которым богата черная смородина и красный сладкий перец. Также для этого процесса необходимы витамины группы В, железо, медь и цинк. Их много в мясе, субпродуктах, пшеничных отрубях, орехах, сыре и морепродуктах, рассказала специалист.
Среди основных компонентов хрящевой ткани – хондроитин и глюкозамин. Их много в лососе, тунце, сардинах, мидиях, креветках, красном мясе, птице и твердых сортах сыра, перечислила Волкова.
"Для профилактики воспалительных процессов в суставах необходима омега 3. Ее больше всего содержится в жирных сортах холодноводной морской рыбы – лососе, сельди, скумбрии", – отметила врач.
Также для хорошей подвижности важно пить достаточное количество чистой воды. Она необходима для суставной жидкости и эластичности хрящевой ткани, заключила Волкова.
Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, какие продукты полезно есть при ожирении печени. К таким она отнесла рыбу, гречку и растительное масло. В целом для лечения печени нужно включать в рацион больше белка, подчеркнула эксперт.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!