Диетолог назвала продукты, необходимые для здоровья суставов

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Для здоровья суставов нужно включить в рацион продукты, богатые белком, витамином С, витаминами группы В, железом, медью и цинком. Об этом Москве 24 рассказала диетолог, нутрициолог Татьяна Волкова.

По ее словам, ткани суставов очень чувствительны к внешним и внутренним воздействиям. Поэтому в профилактике заболеваний большую роль играет правильное питание, подчеркнула Волкова.





Татьяна Волкова диетолог, нутрициолог Для строительства хрящевой ткани суставов необходимы коллаген и эластин. Для их синтеза нужны аминокислоты, источником которых являются продукты с высоким содержанием белка. Это говядина, мясо птицы, холодец, яйца и молочные изделия.

Созревание коллагена обеспечивает витамин С, которым богата черная смородина и красный сладкий перец. Также для этого процесса необходимы витамины группы В, железо, медь и цинк. Их много в мясе, субпродуктах, пшеничных отрубях, орехах, сыре и морепродуктах, рассказала специалист.

Среди основных компонентов хрящевой ткани – хондроитин и глюкозамин. Их много в лососе, тунце, сардинах, мидиях, креветках, красном мясе, птице и твердых сортах сыра, перечислила Волкова.

"Для профилактики воспалительных процессов в суставах необходима омега 3. Ее больше всего содержится в жирных сортах холодноводной морской рыбы – лососе, сельди, скумбрии", – отметила врач.

Также для хорошей подвижности важно пить достаточное количество чистой воды. Она необходима для суставной жидкости и эластичности хрящевой ткани, заключила Волкова.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, какие продукты полезно есть при ожирении печени. К таким она отнесла рыбу, гречку и растительное масло. В целом для лечения печени нужно включать в рацион больше белка, подчеркнула эксперт.



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