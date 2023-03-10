08:00Общество
Диетолог назвала самые полезные продукты при ожирении печени
Фото: depositphotos/ajafoto
Рыба, гречка, овсянка и растительное масло должны присутствовать в рационе людей со стеатозом – ожирением печени. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева.
По ее словам, при лечении этой болезни важно увеличить в рационе количество белка, идеальным источником которого в данном случае является рыба нежирных сортов.
Еще один важный продукт для людей со стеатозом – растительное масло: оливковое, подсолнечное, льняное и так далее. По словам диетолога, масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые активируют ферменты липолиза, ускоряющие расщепление жиров.
"К тому же масла обладают хорошим желчегонным эффектом, необходимым для того, чтобы печень сама очищалась от лишней желчи. Плюс витамин Е, который способствует обновлению клеток кожи", – пояснила Белева.
Кроме этого, при ожирении печени в рацион хорошо добавлять цветную капусту, пастернак и горох. Все эти продукты обладают способностью связывать желчные кислоты и таким образом помогают печени очищаться, отметила врач.
Ранее гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева рассказала, что чаще всего ожирение печени развивается у мужчин с окружностью талии более 94 сантиметров и женщин с талией более 80 сантиметров. Также в зоне риска те, у кого уровень глюкозы в крови выше 5,6 миллимоля на литр.
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