Нутрициолог рассказала, чем опасен лишний вес для пожилых людей

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Лишний вес у пожилых людей может привести к развитию сахарного диабета и износу опорно-двигательного аппарата. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечет за собой развитие заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия", – пояснила эксперт.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Как правило, у пожилых кости не такие крепкие, есть остеопороз, поэтому любая лишняя нагрузка за счет лишней массы тела, особенно жировой, приводит к быстрому износу всех систем организма.

"Перемещая лишнюю массу тела, человек испытывает нагрузки. Происходит компрессия, сдавливание позвонков. Потому что тело не предназначено для того, чтобы носить лишний вес. Поэтому это разрушает опорно-двигательный аппарат", – предупреждает врач.

Она посоветовала посчитать индекс массы тела, чтобы выяснить, есть ли у человека избыточный вес.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Нормальным весом считается индекс массы тела до 24. Все, что выше, – это избыточная масса, все, что превышает 30, – это уже ожирение, которое требует медицинского вмешательства.

Ранее россиянам рассказали, как сбросить вес после 60 лет. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, справиться с лишними килограммами поможет физическая активность, хороший сон и правильное питание. В частности специалист посоветовала не употреблять сладости, а также жирную и жареную пищу. Лучшим способом приготовления еды при похудении является варка или тушение, добавила она.



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