10:31Общество
Нутрициолог рассказала, чем опасен лишний вес для пожилых людей
Фото: depositphotos/tomwang
Лишний вес у пожилых людей может привести к развитию сахарного диабета и износу опорно-двигательного аппарата. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
"Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечет за собой развитие заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия", – пояснила эксперт.
"Перемещая лишнюю массу тела, человек испытывает нагрузки. Происходит компрессия, сдавливание позвонков. Потому что тело не предназначено для того, чтобы носить лишний вес. Поэтому это разрушает опорно-двигательный аппарат", – предупреждает врач.
Она посоветовала посчитать индекс массы тела, чтобы выяснить, есть ли у человека избыточный вес.
Ранее россиянам рассказали, как сбросить вес после 60 лет. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, справиться с лишними килограммами поможет физическая активность, хороший сон и правильное питание. В частности специалист посоветовала не употреблять сладости, а также жирную и жареную пищу. Лучшим способом приготовления еды при похудении является варка или тушение, добавила она.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!