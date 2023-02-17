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10:31

Общество

Нутрициолог рассказала, чем опасен лишний вес для пожилых людей

Фото: depositphotos/tomwang

Лишний вес у пожилых людей может привести к развитию сахарного диабета и износу опорно-двигательного аппарата. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечет за собой развитие заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия", – пояснила эксперт.

Как правило, у пожилых кости не такие крепкие, есть остеопороз, поэтому любая лишняя нагрузка за счет лишней массы тела, особенно жировой, приводит к быстрому износу всех систем организма.
Дарья Русакова
кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

"Перемещая лишнюю массу тела, человек испытывает нагрузки. Происходит компрессия, сдавливание позвонков. Потому что тело не предназначено для того, чтобы носить лишний вес. Поэтому это разрушает опорно-двигательный аппарат", – предупреждает врач.

Она посоветовала посчитать индекс массы тела, чтобы выяснить, есть ли у человека избыточный вес.

Нормальным весом считается индекс массы тела до 24. Все, что выше, – это избыточная масса, все, что превышает 30, – это уже ожирение, которое требует медицинского вмешательства.
Дарья Русакова
кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Ранее россиянам рассказали, как сбросить вес после 60 лет. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, справиться с лишними килограммами поможет физическая активность, хороший сон и правильное питание. В частности специалист посоветовала не употреблять сладости, а также жирную и жареную пищу. Лучшим способом приготовления еды при похудении является варка или тушение, добавила она.

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