Врач рассказала, о каких болезнях предупреждает большой живот

Фото: AP/Ted S. Warren

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что большой живот появляется не только в результате неправильного питания. По ее словам, он может сигнализировать о развитии серьезных болезней, в том числе опухоли внутренних органов и абдоминального ожирения. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, абдоминальное ожирение чаще встречается у мужчин. При этом Чернышова отмечает, что от этого не застрахованы и женщины. Врач называет это самой очевидной причиной крупного живота.

"Жир откладывается не на подкожной клетчатке, а в сальнике. Это занавеска из жира, которая прикрывает кишечник от внешних ударов. В основном у мужчин откладывается жир именно там, гораздо больше, чем под кожей", – уточняет специалист.

Чернышова обращает внимание на то, что внутренний жир сдавливает внутренние органы, сильно мешает их работе и нарушает состояние здоровья. Также, по ее словам, большой живот может говорить о наличии внутренней опухоли или развитии заболеваний кишечника.

"Важно помнить, что если у женщины талия больше 80 сантиметров, а у мужчины – больше ста, вне зависимости от роста, то это повод обратиться к врачу", – предупреждает терапевт.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян объяснил, почему надо постоянно следить за своим весом. Эксперт отметил, что это позволит вовремя отреагировать на рост массы тела и принять такие необходимые меры, как корректировка рациона питания и уменьшение его калорийности.

Также диетолог посоветовал избегать постоянного и скрупулезного подсчета калорий. При этом он заявил, что человек должен уметь определять примерную калорийность блюд и сопоставлять ее со своими энерготратами.

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