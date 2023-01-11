Врач предупредила о смертельной опасности похудения с помощью мочегонных

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Худеть с помощью мочегонных категорически запрещено, так как при их бесконтрольном приеме возрастает риск инсульта и дисфункции почек. Об этом Москве 24 рассказала нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

По ее словам, злоупотребление так называемыми диуретиками может привести к обезвоживанию, что в свою очередь спровоцирует появление тромбоза. Это состояние грозит ишемическим инсультом или тромбоэмболией легочной артерии, предупредила эксперт.

Также многие диуретики выводят калий и натрий из организма, из-за чего возникает электролитный дисбаланс. Он характеризуется нарушениями в работе сердца вплоть до его остановки, сказала Корсева.

"Длительный прием мочегонных средств способен привести к нарушению выделительной функции почек. Все может закончиться критической стадией почечной недостаточности, которая потребует диализа (искусственного выведения из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов. – Прим. ред.) или пересадки органа", – подчеркнула врач.





Екатерина Корсева нефролог, кандидат медицинских наук Пациентов, которые попадают на диализ в результате бесконтрольного приема мочегонных, достаточно много. Это очень грустная история, потому что на терапии с дисфункцией почек оказываются молодые люди, у которых изначально не было каких-то патологий.

По ее данным, чаще диуретиками подрывают здоровье девушки, которые с их помощью пытаются похудеть. В аптеке такие препараты продают свободно, из-за их доступности и быстрого эффекта на них очень легко подсесть, объяснила Корсева.

Также в зоне риска спортсмены, которые используют мочегонные для сушки перед соревнованиями, так что "такие издевательства над почками у них проходят достаточно стабильно". "Потеря функции органа происходит в течение двух-трех лет", – предупредила она.

Корсева напомнила, что любые мочегонные препараты можно употреблять только по назначению и под контролем врача. В частности, их прописывают при сердечной недостаточности, когда организм сам не справляется с выведением жидкости.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что регулярное употребление воды из чайника с накипью может привести к образованию камней в почках. Поэтому она посоветовала периодически очищать бытовой прибор уксусом или лимонной кислотой.



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