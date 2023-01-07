Врач предупредила об опасности воды из чайника с накипью

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Регулярное употребление воды из чайника с накипью может привести к образованию камней в почках. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Накипь в чайнике в основном состоит из солей кальция и магния. Когда очень жесткая вода, при кипячении эти соли могут оседать на чайнике", – объясняет специалист.

Если насыщенную такими минералами воду пить очень часто и в больших количествах, могут возникнуть проблемы со здоровьем, предупредила врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Эти минералы будут выводиться через наши органы выведения. Они пойдут через почки, которые, по сути, наш фильтр. И если этих минералов все время много, то фильтр будет забиваться. И могут образоваться камни в почках.

У людей с предрасположенностью к камнеобразованию этот процесс может произойти гораздо быстрее, подчеркнула Соломатина.

Она посоветовала периодически очищать чайник от накипи с помощью уксуса или лимонной кислоты. Необходимо добавить одно из этих средств в воду и прокипятить ее. После этого осадок достаточно быстро очистится.

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