Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорят мешки под глазами

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Мешки под глазами могут говорить о недосыпе, а также о проблемах с почками и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По словам эксперта, существует ряд заболеваний, которые могут вызывать отечность лица.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Мешки под глазами могут быть при болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваниях, когда затрудняется отток жидкости. Но это никогда не бывает каким-то изолированным симптомом, то есть, помимо него, есть еще какие-то жалобы.

"Иногда это говорит о недосыпе, когда человек переутомлен, он не высыпается. Как только начать высыпаться, мешков под глазами не будет", – говорит Ярцева.

Кроме того, у некоторых людей мешки под глазами могут быть врожденными. В этом случае они связаны с особенностью строения лица и не свидетельствуют о какой-либо патологии, заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали, как убрать мешки под глазами. В частности, можно использовать охлажденные в морозилке ложки, приложив их под глаза. Процедуру следует завершить, когда металл станет комнатной температуры. Кроме того, помогают патчи и массаж: вокруг глаз необходимо подушечками пальцев совершать слегка похлопывающие движения около двух минут.



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