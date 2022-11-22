08:00Общество
Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорят мешки под глазами
Фото: depositphotos/luckybusiness
Мешки под глазами могут говорить о недосыпе, а также о проблемах с почками и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
По словам эксперта, существует ряд заболеваний, которые могут вызывать отечность лица.
"Иногда это говорит о недосыпе, когда человек переутомлен, он не высыпается. Как только начать высыпаться, мешков под глазами не будет", – говорит Ярцева.
Кроме того, у некоторых людей мешки под глазами могут быть врожденными. В этом случае они связаны с особенностью строения лица и не свидетельствуют о какой-либо патологии, заключила специалист.
Ранее россиянам рассказали, как убрать мешки под глазами. В частности, можно использовать охлажденные в морозилке ложки, приложив их под глаза. Процедуру следует завершить, когда металл станет комнатной температуры. Кроме того, помогают патчи и массаж: вокруг глаз необходимо подушечками пальцев совершать слегка похлопывающие движения около двух минут.
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