Эксперты заявили, что сухая кожа указывает на проблемы с почками

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Эксперты Национального почечного фонда США (NKF) рассказали, какие симптомы могут указывать на заболевания почек. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Здоровые почки выполняют много важных функций. Они удаляют отходы и лишнюю жидкость из тела, помогают вырабатывать эритроциты, укрепляют кости и поддерживают нужное количество минералов в крови", – напомнили специалисты.
По их словам, о запущенных проблемах с почками могут свидетельствовать зуд и сухость кожи. В таком случае речь идет о нарушении баланса минералов и питательных веществ в крови. Кроме того, насторожиться следует и при желтом или сером оттенке кожи.
Дополнительно на заболевания почек указывают отеки, поскольку этот орган отвечает за удаление из организма лишней жидкости и солей. Чаще всего отеки могут формироваться в ногах, лодыжках, ступнях, руках и на лице.
Кроме того, если почки не могут вывести токсины из организма, на коже человека могут появиться сыпь и отложения кальция под кожей в районе локтевых, коленных или пальцевых суставов.
Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что удар по почкам наносит употребление соленых и сладких продуктов, а также кофеина, жирного мяса, зелени. Кроме того, следует сокращать употребление сахара.
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