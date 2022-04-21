Врач рассказала, какие продукты "бьют" по почкам

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление соленых и сладких продуктов, а также кофеина, жирного мяса, зелени может негативно сказаться на здоровье почек.
"По почкам бьет соль. Она задерживает жидкость. Естественно, это дает определенную нагрузку на почки и может спровоцировать ускоренное образование камней в них", – отмечает Соломатина.
Кроме того, вредное воздействие на этот орган оказывает и сахар. Его избыточное употребление не только разрушает сосуды, но и нежную ткань почек, отмечает специалист.
Также вызвать образование камней в почках способны продукты, содержащие оксалаты, щавелевую кислоту, поэтому не стоит их употреблять в большом количестве. Сюда относятся ревень, шпинат, петрушка и сельдерей, перечисляет диетолог.
"Вредны продукты, которые обезвоживают. Тот же кофеин. Бесконечное потребление кофе или кофеиносодержащих напитков тоже может повлиять на здоровье почек, поскольку будет буквально провоцировать обезвоживание. Потому что даже недостаточное потребление воды может вызвать проблемы с почками", – подчеркнула эксперт.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предостерегла, что к жировой болезни печени способно привести употребление большого количества фруктов за один прием пищи. Таким образом в организм поступит много фруктозы, которую ему нужно будет утилизировать. По словам эксперта, это очень вредно для печени. В ней откладывается избыток фруктозы, из-за чего орган начинает страдать.
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