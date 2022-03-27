Нефролог назвал симптом нарушения функции почек

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Частый подъем в туалет в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко.
"Нормы по числу посещений туалетной комнаты – нет. Но один из показателей функции нарушения почек – это подъем в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки", – пояснил специалист.
Он отметил, что частые болезненные мочеиспускания являются серьезным поводом для прохождения исследований на инфекцию мочевыводящих путей.
Врач подчеркнул, что затягивать с походом в туалет и терпеть нельзя как мужчинам, так и женщинам, поскольку "любой застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования, то есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и развиться пиелонефрит".
Ранее врач общей практики, терапевт, диетолог Анна Роенкова рассказала, какие заболевания увеличивают риск развития мочекаменной болезни. В их числе эксперт назвала ожирение, сахарный диабет, отягощенную наследственность по МКБ, инфекции мочевыводящих путей, избыток мочевой кислоты, заболевания паращитовидной железы, недостаток жидкости.
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