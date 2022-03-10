Названа самая частая причина болезни почек

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Урологи назвали мочекаменную болезнь наиболее распространенным заболеванием почек. Чаще всего причиной образования камней в почках является неправильное питание и употребление ненатуральных продуктов, рассказали ведущий специалист, уролог-андролог "СМ клиники" Владимир Степанов и кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин Ura.ru.
"Самое частое – мочекаменная болезнь, кисты почек – это то, что обнаруживают при плановом ультразвуковом исследовании. Самый распространенный вид мочекаменной болезни – оксалатный нефролитиаз. В основе лежат кальцевые соли", – рассказал Степанов.
По его словам, для регионов Кавказа характерен уратный нефролитиаз, в основе которого лежит мочевая кислота, поступающая с продуктами питания. В большом количестве она содержится в некоторых видах рыбы и мяса, например в баранине.
Степанов рекомендовал для профилактики употреблять семь стаканов воды в день.
В свою очередь, Ильин отметил, что оказать негативное влияние на почки может употребление ненатуральных продуктов.
"Все, что мы едим и пьем, проходит через почки. Они фильтруют, вырабатывают мочу. Это шлак. Если есть проблема, то шлаки могут остаться в организме", – отметил специалист.
Ранее сообщалось, что арбуз, черника и клубника обладают антиоксидантами, что помогает очищать почки и мочевой пузырь, а также бороться с различными патологиями. Отмечалось, что факторами развития почечной недостаточности являются диабет, болезни органов пищеварения и почек, гипертония, болезни сердца и почечная недостаточность в семейном анамнезе.
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