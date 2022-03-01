Врач рассказал, как определить энурез у ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный детский нефролог Санкт-Петербурга Михаил Эрман рассказал, как определить энурез у ребенка. По его словам, о ночном недержании мочи можно сказать, если ребенок в возрасте 5–6 лет мочится в постель как минимум дважды в месяц, а более старшего возраста – как минимум один раз. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, первичный энурез наблюдается у детей старше 5 лет, у которых не было периода "сухих ночей" с рождения. Вторичный энурез может возникнуть после того, как ребенок успешно контролировал мочеиспускание на протяжении 6–12 месяцев и более, а затем снова начал мочиться в постель.

Эрман отметил, что, если энурез не вызван серьезными заболеваниями, с возрастом он пройдет сам.

Врач рекомендовал укладывать ребенка спать не позднее 21:00–21:30, при этом время сна должно составлять не менее 9–10 часов в сутки. Утром нужно делать зарядку, каждый день гулять.

Эрман также посоветовал ограничить не менее чем за 3 часа до сна просмотр телевизора, подвижные игры и использование гаджетов. Также ребенка не нужно подвергать физическим и нервным перегрузкам.

Ранее сообщалось, что расстройства аутического спектра обычно проявляются у детей до трех лет. Они характеризуется задержкой развития и нежеланием идти на контакт с окружающими.

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