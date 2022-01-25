Врач рассказала, как отличить истинный аутизм от ложного

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Расстройства аутического спектра обычно проявляются у детей до трех лет. Они характеризуется задержкой развития и нежеланием идти на контакт с окружающими, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Медицинский психолог Олеся Сударева рассказала, что не каждый ребенок, у которого есть трудности в общении, аутист. Она отметил, что нередко это просто замкнутые дети с нормальным развитием. Такому ребенку нужна дополнительная помощь от взрослых в социализации.

Если к трем годам ребенок не проявляет интереса к окружающему миру, не испытывает потребности в прикосновениях и объятиях, то родителям стоит насторожиться.

"Такие дети обычно не эмоциональны: их лица не меняют выражения, отсутствует жестикуляция, они не смотрят в глаза. При этом ребенок склонен к повторяющемуся поведению: он может совершать однотипные движения, ходить из стороны в сторону, раскачиваться и другое", – отметила Сударева.

Психолог рассказала, что нередко у аутистов диагностируют нарушение моторики и координации движений. Кроме того, при истинном аутизме может быть гиперчувствительность к свету или звукам.

Сударева подчеркнула, что первые симптомы появляются еще до года. У таких детей может отсутствовать желание быть на руках у родителей. Ребенок также принимает нефизиологическую позу во время кормления грудью и проявляет меньшую оживленность по сравнению со сверстниками.

"Такие дети могут долго смотреть в одну точку, не откликаться на свое имя, избегают контакта, не реагируют на дискомфорт – голод, холод или жару. Резюмирую, все их действия направлены на избежание контакта с другими людьми – даже родителями, это продиктовано отсутствием необходимых навыков для поддержания коммуникации как на речевом, так и на эмоциональном уровнях", – поясняет Сударева.

Она отметила, что при ложном аутизме такого не наблюдается. Поэтому ребенку нужно провести обследование. В этом случае специалисты проводят скрининговый тест на аутизм. Родителям также необходимо проконсультироваться с педиатром, психологом, неврологом и психиатром.

При лечении аутизма необходим индивидуальный подход к каждому ребенку.

"Наиболее действенным является систематическое и последовательное обучение ребенка социально приемлемому поведению. Оно сопровождается поощрением желательного поведения. Такие действия могут улучшить социализацию ребенка", – пояснила Сударева.

Она рассказала, что есть и атипичная форма аутизма, при которой нарушается коммуникативная и эмоциональная сферы ребенка. Такие дети отстают в развитии и страдают ограниченностью интереса.

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