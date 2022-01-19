Психолог рассказала, как планировать свои дела, чтобы добиться успеха

Рациональные, успешные люди предпочитают приводить в порядок мысли и достигать целей с помощью простого списка дел. Мы выяснили, почему перспективный план позволяет осуществить мечты и сделать жизнь лучше.



Думать о деле

Часто проекты, которые мы держим в голове, так и остаются нереализованными. Клинический психолог, семейный психотерапевт Анна Дмитриева считает, что важно добавить в свои намерения конкретики, чтобы сделать из мечты достижимую цель. Стоит записать планы на листочке бумаги – так идеи становятся списком реальных дел. По мнению специалиста, неопределенность вызывает тревогу, а чем больше страха, тем больше мы, фокусируясь на проблеме, заняты тем, "как справиться с волнением", а не "как осуществить задуманное".

"Когда же мы желаем получить что-то определенное, наш мозг сосредотачивается на поиске путей достижения. Если вы хотите реализовать некие задачи, то воспользуйтесь ресурсами по бессознательному поиску возможностей их осуществления, то есть как минимум составьте список дел", – советует эксперт.

Для старта реализации цели Анна Дмитриева рекомендует сформулировать ее и описать как можно конкретнее. Чтобы получить желаемое, надо изучить и задействовать текущие ресурсы, а также использовать примеры других людей.





Анна Дмитриева клинический психолог, семейный психотерапевт Цель по-настоящему ваша, если она затрагивает личные ценности, касается конкретно собственных действий (а не других людей) и находится в зоне контроля.

По мнению эксперта, важно также, чтобы про свое желание человеку было приятно думать, представляя конечный результат.



Не вырубишь топором

Многие люди даже не догадываются, в чем польза составления перспективного плана на жизнь, иначе обязательно использовали бы этот нехитрый лайфхак.

"В попытках удержать в памяти то, что нужно не упустить, усилия мышления направляются в первую очередь именно на то, чтобы "не забыть". Формируя перечень задач, мы "разгружаем" память", – разъясняет семейный психотерапевт.

По мнению эксперта, большинство из нас все-таки визуалы. Поэтому простой перенос цели из "я помню-помню" на бумагу помогает использовать не только логическое, но и образное мышление.

"Любые непредвиденные обстоятельства, а также многозадачные процессы могут вызывать стресс. Необязательно сильный и, конечно же, не всегда. Но тем не менее во время стресса способности памяти снижаются, можно что-то упустить. Наличие плана помогает избежать неприятных недоразумений", – подсказывает Анна Дмитриева.

Специалист отмечает, что многие из нас часто планируют начать новые дела с понедельника, а что-то посерьезнее – с нового года или после дня рождения. Кто-то даже следит за фазами Луны или сверяется по звездам. Однако эксперт рекомендует действовать с помощью ежедневника.





Анна Дмитриева клинический психолог, семейный психотерапевт Если нет срочности, то и план не должен быть привязан ко времени – достаточно простого списка, в который можно и нужно включать разные по объему дела. Необязательно планировать только подвиги.

Выбор того, к каким задачам приступать в первую очередь – сложным или простым, – остается за человеком. Главное, чтобы в приоритете были срочные и важные. Психотерапевт отмечает, что наименьший стресс вызывает выполнение конкретного дела в одно время, чем многозадачность.



Режимный субъект

Завершение каждой задачи Анна Дмитриева советует обязательно отметить в своем списке.





Анна Дмитриева клинический психолог, семейный психотерапевт Бессознательно это воспринимается как похвала самому себе, что становится хорошей мотивацией к дальнейшим действиям.

По мнению психотерапевта, главное в достижении любой цели – просто начать что-то делать. Удовлетворение от результата позволит с большим энтузиазмом взяться за следующую задачу, не откладывая ее в долгий ящик.

Специалист полагает, что нет правильной подсказки, как составлять план – на год, месяц, неделю, день. Следует лишь верно оценить и распределить дела по времени, учитывая при этом свою рабочую нагрузку. План необходимо состыковать с графиками других людей и расписанием проектов. Стоит определить примерные сроки для достижения личной цели. Иногда имеет смысл рассматривать длинный период – год или два.

"План на месяц обычно уточняет годовой, согласуясь с основной идеей достижения задуманного. Список на неделю часто включает рутинные дела, избежать которых не удастся. Выделить на них время проще, имея под рукой такое расписание", – рассуждает Анна Дмитриева.

Пользу простого плана на каждый день, по словам эксперта, трудно переоценить. Он поможет не упустить важное, добавить конкретики в дела и в конечном итоге сделать мечту реальностью.

