Психолог объяснила, как избавиться от привычки покупать все подряд

Походы по магазинам заменяют некоторым москвичам развлечения и хобби. От необдуманных покупок страдает семейный бюджет, а удовлетворения они не приносят. Мы выясняли, как перестать тратить деньги на ненужные вещи.



Голод не тетка

Больше всего спонтанных покупок делают люди, которые забегают в продуктовый магазин на голодный желудок. В тележку попадают совершенно ненужные товары.

"В такие моменты мозг работает на желание утолить голод, а зрительный контакт передает рецепторам импульс вкусового разнообразия", – отмечает психолог Ирина Фролова.

Когда людям кажется, что они готовы "съесть слона", чаще всего и тратятся деньги на незапланированные покупки. Психолог отмечает, что такое явление характерно практически для каждого второго человека.





Ирина Фролова психолог Чтобы остановить внезапный "голодный" запал на покупки, нужно спросить себя, точно ли вы хотите сейчас это съесть. Прикиньте, что именно можно приготовить из выбранных продуктов. Мысленно представьте, как вы сервируете стол и какие блюда будут в вашем распоряжении.

По мнению специалиста, когда в голове есть план обеда или ужина и четкое понимание ингредиентов, лишние продукты останутся на полках магазина. Поэтому важно заранее продумывать рацион питания на несколько дней вперед – так у покупателя появится список действительно необходимых продуктов.



Все идет по плану

По словам эксперта, традиционный список хорош тем, что вы не будете вестись на маркетинговую стратегию магазинов. Она нацелена на высокие продажи с помощью привлечения внимания яркими упаковками и грамотной расстановкой товаров на стеллажах. Порой ненужные продукты покупатель "цепляет" по ходу следования на кассу, не в силах удержаться от заманчивой обертки.

"Есть люди, которые очень ведутся на акционные товары и покупают их впрок, даже не задумываясь, действительно ли это сейчас нужно. Ими руководит одна мысль – дешево и выгодно! Хорошо бы сравнить стоимость такого товара с его стоимостью в другой сети. Для ориентира в ценовой политике можно заглянуть в специальные мобильные приложения", – советует психолог.

Когда при вас список покупок, в кошельке лежит фиксированная сумма и нет карточки с кредитными средствами, то спонтанность не страшна. Траты не выходят за рамки выделенного бюджета.

"Не все задумываются над тем, куда уходят деньги из семьи, но большинство сосредоточено на их постоянной нехватке. Сделайте простую табличку Excel, разместите ее на Google диске и в течение месяца записывайте свои траты", – продолжает Фролова.

Со временем станет понятно, сколько остается свободных средств, какие покупки оправданны, а сколько денег тратится впустую. И, соответственно, удастся ограничить случайные расходы.



В чем смысл жизни?

Специалист советует взглянуть на импульсивные покупки с психологической стороны.

"Как правило, незапланированные траты случаются из-за скучного образа жизни, когда единственная радость – шопинг. Возникает желание постоянно приобретать новые вещи без видимых на то причин – не потому, что это нужно сейчас, а чтобы получить сиюминутную радость, заполнить пустоту внутри чем-то новым в эмоциональном плане", – говорит Ирина Фролова.

Часто покупатели, потратив целый день на походы по магазинам, дома понимают, что приобретенные вещи им не нравятся. Необдуманные покупки просто пылятся в шкафу.

"Порой мы покупаем вещи не по своей воле. Например, вежливый продавец, задача которого сделать план выручки, наговорил столько комплиментов, что вы не смогли устоять", – рассуждает эксперт.

На покупателей действуют и сообщения о том, что при покупке двух вещей третью можно получить с большой скидкой.



Договариваемся с собой

Психолог подчеркивает, что к покупкам нужно подходить избирательно, особенно в тех случаях, когда нет возможности сорить деньгами.

"Выбирая для себя новую вещь, мысленно сопоставьте ее со своим образом. Подумайте, будет ли она сочетаться с теми вещами, которые уже есть в вашем гардеробе", – говорит Фролова.

Эксперт советует пройти своеобразный челлендж сроком 21 день. Его задача – не тратить деньги на то, что вы не планировали покупать. Когда возникнет спонтанное побуждение что-то приобрести, надо вспомнить про эту договоренность с самим собой и отложить покупку на три недели. Таким образом, по словам эксперта, со временем выстроится новая нейронная связь, а значит, появится новая полезная привычка.

