Удастся ли Илону Маску разработать человекоподобного робота?

Человекоподобные роботы настолько прочно вошли в популярную культуру, что нам кажется, будто они вот-вот появятся в каждом доме. Однако в реальности домашние андроиды не существуют даже в виде прототипов, а те, что все-таки есть, до сих пор не обладают необходимыми навыками. И вот на прошлой неделе Илон Маск сделал громкое заявление: совсем скоро мир увидит новое детище компании Tesla – прямоходящего двуногого робота, приспособленного для человеческой работы. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



На презентации, названной Tesla AI Day ("День искусственного интеллекта Tesla"), Илон Маск рассказывал о множестве разработок своей компании, но самым громким событием из списка оказалась демонстрация робота Tesla Bot. Робот вышел на сцену механической походкой и неожиданно для всех пустился в пляс. Через минуту Илон Маск, смеясь, пояснил, что это всего лишь шутка и это живой человек в костюме робота. Однако компания уже работает над собственным роботом-гуманоидом, который будет, как заявил Маск, "передвигаться по миру, созданному для людей, и брать на себя опасную и скучную работу".



Рост у Tesla Bot будет около 173 сантиметров, а вес – примерно 57 килограммов. Вместо лица ему установят интерактивный экран, отображающий псевдоэмоции и различную полезную информацию. Робот будет ходить с максимальной скоростью 8 километров в час и сможет переносить груз весом до 20 килограммов. Ориентироваться в пространстве андроид будет с помощью камер и радаров, при этом все вычисления будут производиться "на борту" – во встроенном автономном компьютере.

Двигательную систему для Tesla Bot сконструируют на основе 40 электромоторов, что обеспечит ему такую же подвижность, как у человека. Благодаря этому машина сможет перемещаться там, где обычно движение роботов затруднено: в помещениях с порогами, по лестницам, в узких коридорах и так далее. Все это, по заявлению Илона Маска, позволит использовать его детище для типично человеческой работы.



Помимо этого, Tesla Bot сможет воспринимать окружающий мир, запоминать предметы, понимать голосовые команды и самостоятельно выполнять их без пошагового руководства. Проще говоря, роботу можно будет сказать "сходи за хлебом" – и он пойдет в тот магазин, в который вы обычно ходите, и купит тот хлеб, который вы обычно покупаете.



Отдельным пунктом Маск упомянул причины, по которым обычные люди могут опасаться подобных машин, и рассказал, почему бояться Tesla Bot не нужно. Во-первых, поскольку Маск всегда говорил, что ИИ представляет для человечества серьезную опасность, у Tesla Bot не будет искусственного интеллекта: он станет просто механизмом, выполняющим скучные, повторяющиеся или опасные задачи. Разума у него будет не больше, чем у робота-пылесоса.

А во-вторых, все физические данные Tesla Bot (скорость передвижения, сила электродвигателей, прочность конструкции) подобраны таким образом, чтобы робот был медленнее и слабее человека. По словам Маска, "вы всегда сможете убежать от него и, скорее всего, одолеть его в драке, хотя, надеюсь, это не понадобится. Если вы способны бежать трусцой, то бояться вам нечего".



Едва ли не главное обещание Маска состоит в том, что скоро физический труд станет исключительно уделом подобных машин. Люди, конечно, тоже смогут заниматься такой работой, но лишь по желанию. И это в будущем кардинально изменит всю нашу экономику, поскольку в ее основе лежит труд.



Конечно, все это звучит невероятно утопично, особенно если учесть, что даже самые подвижные и продвинутые роботы на данный момент обладают крайне узкой специализацией. Да, роботы Atlas от Boston Dynamics способны танцевать и делать сальто, но ни один из них не может понимать речь и не обладает даже намеком на интеллект. Чтобы научить их хореографии, десятки программистов тратят месяцы работы, и все это ради пары впечатляющих видеороликов. Для каждой новой операции – прикрутить гайку, вскопать грядку или погладить рубашку – вновь потребуется столько же усилий инженеров. Так что рассчитывать на то, что уже через пару лет робот сможет понять и выполнить команды хозяина, все-таки не стоит. Хотя…

