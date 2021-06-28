Психолог объяснил, почему люди откладывают дела на потом

Затягивать выполнение работы свойственно не только тем, кто ленится. Причины вынужденного безделья гораздо серьезнее. Мы разбирались, почему люди откладывают на завтра то, что можно сделать сегодня.



Мы не лодыри!

Все мы наверняка знакомы с теми, кто откладывает на потом уборку, подготовку проектов, выполнение домашних заданий. Таких людей принято называть лодырями и лентяями. Но, оказывается, склонность затягивать важные дела – проблема совсем другого рода. Она носит красивое название "прокрастинация" и отличается от элементарной лени. Психолог Эльдар Осипов отмечает, что по своей природе эти два явления – абсолютно разные механизмы психики.

"Лень — либо оправдание бездействия, либо внутренний конфликт. А прокрастинация – это защита психики от перегрузки. И именно этот термин этимологически означает "откладывать для завтра", – отмечает Эльдар Осипов.

Лодырь просто пускает дело на самотек, не испытывая угрызений совести. А человеку, подверженному прокрастинации, в любом случае необходимо действовать, он знает, что это важно, но никак не решается приступить к работе. Кто-то справляется с заданием в последний день, принося в жертву качество. Другие срывают сроки, теряют деловую репутацию и деньги. И все они в итоге наживают стресс.



Первая причина – это я

Что же мешает, не откладывая в долгий ящик, взяться за работу, что называется, с места в карьер? "Основные факторы, приводящие к прокрастинации: неприятная или непонятная по своему характеру деятельность; перфекционизм; боязнь внешнего мнения, осуждения (критики) и страх ответственности, считает психолог Эльдар Осипов.

По словам эксперта, эти установки и нахождение в ситуации, "окрашенной" ими, сопровождаются шлейфом токсичных эмоций, которые в свою очередь могут складываться в одну – фоновую тревогу высокой интенсивности. А она может даже вызывать состояние, близкое к паническим атакам.

Специалист считает, что список причин может быть и больше, но, как правило, люди спотыкаются именно об эти четыре характеристики. Кому-то не по душе задание, но отказаться от него он не имеет права. Другие боятся, что не смогут выполнить работу идеально, а делать хуже они, по их мнению, не имеют права. Третьи опасаются, что над плодами их труда кто-то посмеется и не решаются приступать к выполнению. А четвертые боятся личной ответственности за конечный результат. Так или иначе, время идет, а стресс увеличивается.



Бери ношу по себе

Психолог отмечает, что перечень технических мер, удобный для самостоятельной работы не велик. "Основная задача для выхода из прокрастинации – это снизить фон тревоги и общего эмоционального напряжения", – советует Эльдар Осипов.

Специалист подсказывает, что зашедшему в тупик человеку поможет техника дробления задач на подзадачи. Основной момент такой техники – не охватывать мысленно весь рабочий процесс от самого начала до конечного результата.





Эльдар Осипов психолог Нужно представлять себе, что цель – это один маленький шаг, один пункт или действие. После двух-трех таких мелких шагов напряжение, приводящее к прокрастинации, спадает. Так как часть задач, хоть и в небольшом количестве, вы сделали, то переживания меняют интенсивность на умеренную.

Бывалые домохозяйки советуют не запугивать себя с утра мыслями о том, что придется долго и муторно убирать всю квартиру. Для начала подумайте о том, что следует навести порядок на кухне. Потом "вспомните" о санузле. Когда начало будет положено, страх перед грандиозностью задачи отступит. Можно также изменить порядок действий в деле, которое вас пугает. Например, если вы обычно начинаете мытье посуды с тарелок, то сегодня первыми в очереди пусть будут кастрюли.

По словам психолога, бывает, что тревога от прокрастинации толкает на то, что человек берет на себя дополнительную нагрузку, чтобы подавить эту тревогу активной деятельностью. Но так поступать не следует, поскольку тревожный фон только усилится и переживания приобретут более болезненные формы.

