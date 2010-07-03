Эксперт объяснил, почему москвичи чаще всех принимают антидепрессанты

С начала осени Москва стала лидером по приему антидепрессантов, рассказали в компании по исследованию фармацевтического рынка DSM Group. В сентябре – октябре 2020 года жители столицы потратили на них почти 260 миллионов рублей. Разбираемся, с чем это связано и способен ли человек распознать у себя депрессию без помощи специалиста.
Взлет на фоне падения
Всего в сентябре – октябре столичные жители приобрели более 274 тысяч упаковок антидепрессантов. Это на 15,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, подчеркнули в DSM Group.
Любопытно, что среди лидирующих по продажам таких медикаментов российских регионов спрос на антидепрессанты подскочил только в столице. К примеру, в Московской области за указанный период купили 103 тысячи упаковок, что на 8,1% меньше, чем в сентябре – октябре прошлого года. А в Краснодарском крае падение и вовсе составило 16,5%, там купили 42 тысячи упаковок.
Психотерапевт Владимир Файнзильберг предположил, что лидерство Москвы можно объяснить многомиллионным населением и первенством по числу выявленных случаев заболевания COVID-19.
Повышенным спросом в Москве стали пользоваться и ноотропные препараты – они стимулируют мозговую активность. По данным DSM Group, в сентябре – октябре их продажи повысились на 5,6%, до 882 тысяч упаковок.
При этом по России в целом наблюдается совершенно другая динамика. В стране было приобретено 1,22 миллиона упаковок антидепрессантов, что на 14,2% ниже аналогичных прошлогодних показателей сентября – октября. Та же ситуация и с ноотропами – минус 8,5% и чуть более 7 миллионов проданных средств.
Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в период пандемии необходимо укреплять психологическую поддержку людей и создавать дополнительные каналы такой помощи. Это связано с тем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом, подчеркнул специалист.
Мимолетная хандра или депрессия?
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в разговоре с Москвой 24 заявил, что человек не сможет самостоятельно отличить мимолетную хандру от депрессивного состояния.
"Это даже не каждый специалист может сделать. То есть это должен быть психиатр с соответствующим знанием предмета", – отметил эксперт.
В любом случае разговоры, что употребление подобных препаратов может разрушить здоровье человека, не совсем адекватны, говорит Федорович. Другое дело, что на самолечение уходит гораздо больше времени, сил и денег, подчеркнул специалист.
"В решении, когда же обращаться к специалисту, я бы ориентировался на соотношение психических и физических переживаний. Если мы говорим о том, что у человека на физическом уровне появляются недомогания, он устает, испытывает дурное настроение, нарушен сон и меняется аппетит, тогда однозначно нужно идти к психотерапевту. На ранних этапах с проблемой могут справиться и психологи", – объясняет Федорович.
Психолог Евгений Фомин рассказал Москве 24, что прием антидепрессантов должен происходить под контролем специалиста.
"В этом плане хорошо, что они продаются по рецептам, который врач еще должен выписать. В небольших дозировках в периоде один-два месяца антидепрессанты могут здорово поддержать человека, дать ему необходимый психоэмоциональный статус, чтобы он мог выполнять свои повседневные обязанности. Плохо, когда человек попадает в зависимость от них и подсаживается на препараты на месяцы", – заявил Фомин.
Что касается уровня тревожности на фоне COVID-19, продажи антидепрессантов подскочили и в начале пандемии коронавирусной инфекции, заметил эксперт.
Чтобы прогнать хандру, психолог советует увеличить уровень физической активности. Спорт заметно повышает настроение, энергичность и формирует позитивный взгляд на свое текущее состояние и будущее.
"Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем. Первое, как правило, к чему прибегают люди, чтобы снять тревожное расстройство, – это спиртное. Потому что алкоголь – легальное противотревожное средство", – предупреждает собеседник Москвы 24.
Вдобавок психолог советует снизить частоту курения и следить за своей диетой. Набор веса, особенно у женщин, ведет к ухудшению оценки себя и негативно влияет на эмоциональное состояние, резюмировал Фомин.