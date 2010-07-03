Эксперт объяснил, почему москвичи чаще всех принимают антидепрессанты

С начала осени Москва стала лидером по приему антидепрессантов, рассказали в компании по исследованию фармацевтического рынка DSM Group. В сентябре – октябре 2020 года жители столицы потратили на них почти 260 миллионов рублей. Разбираемся, с чем это связано и способен ли человек распознать у себя депрессию без помощи специалиста.



Взлет на фоне падения

Всего в сентябре – октябре столичные жители приобрели более 274 тысяч упаковок антидепрессантов. Это на 15,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, подчеркнули в DSM Group.

Любопытно, что среди лидирующих по продажам таких медикаментов российских регионов спрос на антидепрессанты подскочил только в столице. К примеру, в Московской области за указанный период купили 103 тысячи упаковок, что на 8,1% меньше, чем в сентябре – октябре прошлого года. А в Краснодарском крае падение и вовсе составило 16,5%, там купили 42 тысячи упаковок.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг предположил, что лидерство Москвы можно объяснить многомиллионным населением и первенством по числу выявленных случаев заболевания COVID-19.





Владимир Файнзильберг психотерапевт Следовательно, реакция людей, которые читают эти цифры и слушают их по радио, читают в средствах массовой информации и видят по телевизору, вызывает такую тревогу и обеспокоенность.

Повышенным спросом в Москве стали пользоваться и ноотропные препараты – они стимулируют мозговую активность. По данным DSM Group, в сентябре – октябре их продажи повысились на 5,6%, до 882 тысяч упаковок.

При этом по России в целом наблюдается совершенно другая динамика. В стране было приобретено 1,22 миллиона упаковок антидепрессантов, что на 14,2% ниже аналогичных прошлогодних показателей сентября – октября. Та же ситуация и с ноотропами – минус 8,5% и чуть более 7 миллионов проданных средств.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в период пандемии необходимо укреплять психологическую поддержку людей и создавать дополнительные каналы такой помощи. Это связано с тем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом, подчеркнул специалист.



Мимолетная хандра или депрессия?

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в разговоре с Москвой 24 заявил, что человек не сможет самостоятельно отличить мимолетную хандру от депрессивного состояния.

"Это даже не каждый специалист может сделать. То есть это должен быть психиатр с соответствующим знанием предмета", – отметил эксперт.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории То, что Москва – лидер, это понятно. Во-первых, потому, что мы знаем про антидепрессанты, во-вторых, потому, что у нас разветвленная сеть их распространения, в третьих, мы возводим в ранг норматива иметь возможность обращаться к специалисту и жонглировать такими модными понятиями, как депрессия, психоэмоциональное выгорание, абьюзерство.

В любом случае разговоры, что употребление подобных препаратов может разрушить здоровье человека, не совсем адекватны, говорит Федорович. Другое дело, что на самолечение уходит гораздо больше времени, сил и денег, подчеркнул специалист.

"В решении, когда же обращаться к специалисту, я бы ориентировался на соотношение психических и физических переживаний. Если мы говорим о том, что у человека на физическом уровне появляются недомогания, он устает, испытывает дурное настроение, нарушен сон и меняется аппетит, тогда однозначно нужно идти к психотерапевту. На ранних этапах с проблемой могут справиться и психологи", – объясняет Федорович.

Психолог Евгений Фомин рассказал Москве 24, что прием антидепрессантов должен происходить под контролем специалиста.

"В этом плане хорошо, что они продаются по рецептам, который врач еще должен выписать. В небольших дозировках в периоде один-два месяца антидепрессанты могут здорово поддержать человека, дать ему необходимый психоэмоциональный статус, чтобы он мог выполнять свои повседневные обязанности. Плохо, когда человек попадает в зависимость от них и подсаживается на препараты на месяцы", – заявил Фомин.

Что касается уровня тревожности на фоне COVID-19, продажи антидепрессантов подскочили и в начале пандемии коронавирусной инфекции, заметил эксперт.





Евгений Фомин психолог Люди не уверены в своем будущем, они не знают, что будет дальше. Поэтому очевидно, что человек не справляется самостоятельно и ему нужна поддержка. Кто-то прибегает к помощи друзей и подруг – просто выговорится, и этого достаточно. Кто-то идет к психологам, психотерапевтам и психиатрам и начинает употреблять психотропные препараты.

Чтобы прогнать хандру, психолог советует увеличить уровень физической активности. Спорт заметно повышает настроение, энергичность и формирует позитивный взгляд на свое текущее состояние и будущее.

"Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем. Первое, как правило, к чему прибегают люди, чтобы снять тревожное расстройство, – это спиртное. Потому что алкоголь – легальное противотревожное средство", – предупреждает собеседник Москвы 24.

Вдобавок психолог советует снизить частоту курения и следить за своей диетой. Набор веса, особенно у женщин, ведет к ухудшению оценки себя и негативно влияет на эмоциональное состояние, резюмировал Фомин.

