Москвичи стали лидерами по потреблению антидепрессантов

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

За первые два месяца осени жители столицы купили свыше 274 тысяч упаковок антидепрессантов, передает News.ru со ссылкой на компанию по исследованию фармацевтического рынка DSM Group.

Специалисты рассказали, что москвичи купили на 15,4% больше упаковок антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в других лидирующих регионах по продажам таких лекарств количество купленных упаковок сократилось. В частности, снижение наблюдается в Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

В целом по России жители стали реже покупать такие препараты и ноотропы, которые стимулируют мозговые функции. При этом продажи последних в столице также увеличились на 5,6%. В городе купили 882 тысячи упаковок таких лекарств.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг считает, что москвичи активно покупают антидепрессанты из-за присутствующего страха на фоне распространения коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что лидерство столицы по продажам таких препаратов объясняется многомиллионным населением и первенством города по числу заболевших инфекцией.

"Реакция людей, которые читают эти цифры (по выявленным случаям коронавируса. – Прим. ред.) и слушают их по радио, читают в средствах массовой информации и видят по телевизору, вызывает такую тревогу и обеспокоенность. Кроме того, нужно учитывать, что большие города всегда являются центром, где формируются так называемые неврозы большого города", – пояснил врач.

В России за последние сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Без клинических проявлений зафиксирован 5 571 случай (25,8%). На Москву пришлось 5 997 случаев. Всего в России зафиксировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавируса.

