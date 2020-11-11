Эксперт напомнил о важности психологической поддержки в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период пандемии необходимо укреплять психологическую поддержку людей, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы знаем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом. Поэтому наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще и психологическая поддержка. Об этом нужно помнить. Может быть, использовать в регионах дополнительные каналы, которые позволят разрядить обстановку", – приводит слова Горелова РИА Новости.

Психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина ранее рассказала, что во время удаленной работы необходимо периодически делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность.

Она подчеркнула, что находить время на упражнения необходимо даже в самом загруженном графике. Для снятия тревожности можно делать небольшие комплексы на все группы мышц или просто танцевать. Прогулки же перед сном не только снимут накопившийся за день стресс, но и обеспечат более полноценный сон.

