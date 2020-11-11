Эксперт напомнил о важности психологической поддержки в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В период пандемии необходимо укреплять психологическую поддержку людей, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Мы знаем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом. Поэтому наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще и психологическая поддержка. Об этом нужно помнить. Может быть, использовать в регионах дополнительные каналы, которые позволят разрядить обстановку", – приводит слова Горелова РИА Новости.
Психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина ранее рассказала, что во время удаленной работы необходимо периодически делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность.
Она подчеркнула, что находить время на упражнения необходимо даже в самом загруженном графике. Для снятия тревожности можно делать небольшие комплексы на все группы мышц или просто танцевать. Прогулки же перед сном не только снимут накопившийся за день стресс, но и обеспечат более полноценный сон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: