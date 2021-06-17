Психолог объяснила, помогают ли снять стресс симпл-димплы и поп-иты

Проблема "куда девать руки" уже не актуальна для современных школьников, которые постоянно теребят модные поп-иты и симпл-димплы. Выясняем, почему антистресс-игрушки популярны у детей и взрослых.



Эй, пузырь!

"Лопать шарики" – любимое занятие тех, кому в руки попала упаковочная пленка с пузырьками. По образу и подобию такой упаковки и сделаны модные игрушки последнего времени поп-ит (в переводе – "вытолкни (лопни) это") и симпл-димпл ("простая ямочка"). Считается, что такие безделушки развивают мелкую моторику малышей, хорошо успокаивают нервы взрослых и полезны для детей, которым тяжело сконцентрироваться. Игрушки отличаются друг от друга формой и размером, а также материалами.

У поп-ита больше силиконовых "пузырьков", однако, по мнению знатоков, у симпл-димпла пупырышки щелкаются лучше, приятнее, чем у поп-ита. В обоих случаях удовольствие заключается в том, чтобы надавить на силиконовый бугорок, который вдавливается с характерным звуком и "вылезает" в другую сторону. Чаще всего поп-итами и симпл-димплами интересуются девочки. Возможно, этому способствуют яркие расцветки и форма игрушек – бабочки, пони. Предшественники таких развлечений – модные когда-то лизуны, спинеры и сквиши, а также популярные до сих пор слаймы.



Фанаты безделушек приписывают им чудодейственные свойства. Например, по мнению постоянных покупателей "антистрессов", сенсорная игрушка стимулирует работу головного мозга и развивает кисти рук. Однако скептики полагают, что больше пользы для ребятишек будет, если они станут чаще нанизывать на нити бусины, лепить из пластилина, застегивать пуговицы или ремешки, завязывать шнурки, а также играть на музыкальных инструментах и сжимать ручной эспандер. А многие взрослые считают, что с лопаньем пузырьков упаковочной пленки все равно не сравнится ни один поп-ит.



Польза и вред

В чем же магия модных безделушек? Практикующий психолог Ольга Хабибулина считает, что все, что связано с ручной моторикой, очень полезно для проживания разных чувств, а также снижения стресса.





Ольга Хабибулина психолог В данных игрушках задействовано сразу несколько каналов восприятия – и мозговая деятельность, и телесная, и эмоциональная. В некоторых моментах играет роль и цветотерапия. В момент стрессовых ситуаций и переживаний такие игрушки действительно помогают как взрослым, так и детям. Однако если люди посвящают таким игрушкам больше часа, то это уже может быть зависимость или же подмена чего-то важного.

По словам психолога, любая зависимость появляется там, где есть острый дефицит какой-либо потребности – как физиологической (сон, отдых, полноценное питание), так и психологической (общение, внимание, любовь, принятие и т. д.).

Ольга Хабибулина советует задуматься, в чем вы нуждаетесь на самом деле, и найти способы, как помочь себе – больше отдыхать, лучше питаться, завязать интересные знакомства, уделять внимание детям, увлечься чем-то новым.



Одним щелчком

Модные игрушки пришлись кстати родителям, которые не знают, чем занять детей, например, в дороге. Правда не всем взрослым нравится методичное щелканье. Но поп-ит годится не только для того, чтобы просто теребить его в руках. С ним можно играть даже целой командой. Например, игроки поочередно выбрасывают кубик с точками (игральную кость) и нажимают на пузырики – кому сколько выпадет щелчков. По одним правилам выигрывает тот, кто щелкнул последний пупырышек, а по другим – тот, кто первый вышел из игры.

Продвинутые родители используют поп-иты, чтобы повторить с ребенком правила правописания. Взрослый называет слово, а ребенок лопает столько пузырьков, сколько в нем букв или звуков.

Еще один вариант игры для малышей – ставить пальцы на разные цвета. Например, большой – на зеленый, указательный и средний – на красные пупырышки. Считается, что такое занятие полезно для развития ребенка, потому что выполняются одновременно несколько задач.



Куда уходят деньги

К сожалению, существенный минус игрушек и в том, что детям быстро надоедают одни и те же модели. Малыши выпрашивают у родителей новые и новые. Эта гонка подогревается общением с другими детьми. Мода на поп-иты и симпл-димплы вынуждает взрослых покупать разноцветные штуковины даже тем ребятишкам, которые особенно и не интересуются "антистрессами", но боятся в саду или в школе прослыть белой вороной.

Минимальная цена симпла – 100 рублей, а самый дешевый поп-ит обходится в 250 рублей. Между тем даже в дорогих магазинах их расхватывают как одноразовые маски при входе в учреждения. Менеджеры отмечают, что "антистрессы" – самый популярный интернет-заказ 2021 года.

Ольга Хабибулина напоминает, что такой товар продается хорошо именно потому, что многие взрослые и дети живут в постоянном стрессе. Порой, по мнению эксперта, взрослому проще купить такую игрушку себе или ребенку, вместо того чтобы разбираться со своими потребностями, работать над собой и перестраивать жизнь так, чтобы в ней было больше радости, а не стресса.

