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Общество

13:37

Роспотребнадзор поручил оценить влияние антистресс игрушек поп-ит и сквиш на детей

общество

Фото: Depositphotos/Ksenia_She

Роспотребнадзор поручить проверить, как антистресс игрушки поп-ит, симпл-димпл и сквиш влияют на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что игрушки имели узконаправленную область применения, их использовали для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами.

"Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель", – уточнили в ведомстве.

Данную проверку проведет научно-исследовательский институт. Роспотребнадзор также рекомендовал обращать внимание на маркировку и запах игрушки при покупке.

Поп-ит и симпл-димпл, которые стали популярны среди детей, представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян испытали стресс в начале этого года из-за роста цен и низких зарплат.

Около 55% опрошенных граждан рассказали, что испытывали беспокойство в 2021 году. Год назад таких было 79%. Это говорит о том, что уровень стресса населения снизился, но все равно остался достаточно высоким.

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