Названы главные источники стресса россиян

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Больше половины россиян испытали стресс в начале этого года из-за роста цен и низких зарплат, сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Около 55% опрошенных граждан рассказали, что испытывали беспокойство в 2021 году. Год назад таких было 79%. Это говорит о том, что уровень стресса населения снизился, но все равно остался достаточно высоким.

Как выяснилось, женщины демонстрировали большую тревожность по сравнению с мужчинами. О пережитом стрессе сообщили 51% россиян и 56% россиянок.

Более всего граждан беспокоят инфляция и рост цен (62%), низкие доходы (56%), экономический кризис (30%), рост безработицы (27%) и социальное неравенство (25%).

Ранее ООН в четвертый раз подряд признала Финляндию самой счастливой страной в мире. Также в пятерку наиболее счастливых государств вошли Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды.