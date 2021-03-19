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Общество

12:20

ООН назвала самую счастливую страну в мире

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Финляндию четвертый год подряд признают самой счастливой страной в мире. Соответствующая оценка содержится в обнародованном Всемирном докладе счастья 2021 года, который был подготовлен по заказу ООН.

Также в пятерку наиболее счастливых государств вошли Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. Россия в этом рейтинге переместилась на 60-е место, в 2020 году она занимала 73-е место. Исследование охватило 149 стран.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении специалисты берут во внимание такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения, сообщает ТАСС.

Ранее опрос показал, что подавляющее большинство россиян в той или иной степени счастливы. Около 80% опрошенных рассказали, что иногда ощущают прилив счастья. Несчастливыми себя посчитали только 16% опрошенных. Эти люди недовольны низкими зарплатами и пенсиями.

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