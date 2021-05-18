Эксперт рассказала, как бороться с паникой и паникерами

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной психологии Московского государственного областного университета Ольга Овсяник рассказала, как бороться с чувством паники в себе и в близких. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Овсяник выделила несколько вариантов среди людей-паникеров. Первым вариантом оказались те, кто получает определенное удовольствие от "морального рэкета". Зачастую их паника является всего лишь манипуляцией ради достижения личной цели.

Во втором случае люди могут напрашиваться на похвалу. Устраивая панику из-за своей неспособности справиться с задачей, они рассчитывают на то, что их поспешат переубедить.

Кроме того, определенный тип людей может впадать в состояние паники из-за нехватки внимания со стороны окружающих. Таким образом они пытаются получить то, чего им не достает.

Доктор посоветовала самим выбирать, реагировать ли на эмоциональные всплески со стороны, однако призвала различать настоящую панику от манипулятивных практик.

Самым безопасным случаем Овсяник назвала индивидуальный алармизм, когда человек паникует "про себя", стараясь не проявлять своих эмоций. В таких случаях необходимо определить триггер, который запускает такое состояние.

Зачастую алармизм является следствием полученной в детстве травмы. Чтобы справиться с этим, необходимо окружить человека вниманием и неуклонной заботой, а в особо тяжелом случае следует обратиться к психологу.

"Если паникер – это вы, и внутренняя паника – ваше привычное состояние, почаще включайте рациональность и смотрите своему страху в лицо", – отметила эксперт.

Она посоветовала выписать все свои переживания и страхи на бумаге и подробно расписать, что необходимо сделать для их предотвращения.

"И помните, что позитивное отношение к жизни можно воспитать. Для этого есть простое упражнение под названием "Пять спасибо сегодняшнему дню". Как бы вас ни страшил завтрашний день, найдите, за что можно поблагодарить сегодняшний", – порекомендовала Овсяник.

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