Психолог рассказала о пользе смеха для здоровья человека

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Смех помогает избавиться от различных болезней и укрепить иммунитет. Об этом рассказала психолог, инструктор по йоге смеха Надежда Акимова в эфире "Радио 1".

"Это наше естественное состояние – мы не приобретаем его с возрастом, а рождаемся с ним. Правильное дыхание обогащает организм кислородом. Во время глубокого дыхания в диафрагму мы наполняем организм через легкие кислородом, а когда смеемся и часто-часто выдыхаем, удаляем из организма углекислый газ", – отметила эксперт.

Кроме того, смех дает позитивные эмоции и спасает от стресса, который является первым негативным фактором для здоровья человека. Он помогает переключиться с зацикленного мышления на более легкое и простое, уточнила Акимова.

Йога смеха, по мнению специалиста, – своеобразная гимнастика, которую необходимо выполнять каждый день. По словам эксперта, достаточно 10 минут.

Ранее россияне, опрошенные киноканалом "Комедия", назвали самый узнаваемый смех в кино. В первую тройку попали советские картины: "Бриллиантовая рука", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Гостья из будущего".