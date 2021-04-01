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Культура

16:55

Россияне определили самый узнаваемый смех в кино

культура

Фото: пресс-служба киноканала "Комедия"

Россияне, опрошенные киноканалом "Комедия", назвали самый узнаваемый смех в кино. В первую тройку попали советские картины: "Бриллиантовая рука", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Гостья из будущего".

Опрос проводился в социальных сетях киноканалов "Цифрового Телевидения", на сайтах Filmpro.ru и Vesti.ru. В нем приняли участие 865 человек в возрасте от 12 до 65 лет.

Участникам исследования предлагалось назвать персонажа (или актера) и фильм по звучащему смеху. Это были герои самых разных фильмов: от советской классики до зарубежных картин последних лет.

Самым узнаваемым стал смех Лелика (Анатолия Папанова) в комедии "Бриллиантовая рука". Его угадали 87% опрошенных. На втором месте – Гарри Маккью ("Человек с бульвара Капуцинов") в исполнении Олега Табакова. Его смех оказался знаком 51% опрошенных. Завершает тройку лидеров робот Вертер ("Гостья из будущего") и его фирменное раскатистое "ха-ха-ха". Героя Евгения Герасимова узнали 32% опрошенных. На четвертом месте – Джокер, он же Артур Флек из ленты "Джокер" (2019). Его гомерический хохот угадали 18% респондентов.

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