Психотерапевт предупредил об опасности плохих шуток на 1 апреля

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Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев рассказал Москве 24, как могут повлиять на человека негативные шутки и какой юмор неуместен не только 1 апреля, но и в любой другой день.

Ранее выяснилось, что во многих российских компаниях стараются воздерживаться от первоапрельских розыгрышей. При этом самыми распространенными являются шутки про белую спину, спущенное колесо, а также замена сахара на соль. Кроме того, офисные сотрудники шутят про вызов к начальству, про ошибки в отчетах и еще одну зарплату или премию.

"Негативные шутки не являются шутками, если они на тему смерти и трагических случаев. Обычно так шутят не очень развитые и незрелые личности с поверхностным суждением. Такие люди, вероятно, еще не испытывали подобных эмоций в жизни", – объяснил специалист.

Салынцев подчеркнул, что из-за жестких приколов и пранков у некоторых "потерпевших" могут развиться невротические реакции от сильного испуга.





Игорь Салынцев психотерапевт Если человек встретит эту ситуацию в подавленном настроении, то может быть временно сильно расстроен. Но когда проверит информацию, то более-менее успокоится. Тревожно-мнительные люди могут переживать намного дольше.

Психотерапевт посоветовал на 1 апреля стараться шутить по-доброму и на близкую тему для человека, которого хочется развеселить. Если есть желание разыграть коллегу по работе, то можно взять какой-то рабочий вопрос и развернуть его в сторону юмора, отметил собеседник Москвы 24.

Эксперт добавил, что чем человек больше шутит и смеется, тем больше у него вырабатывается эндорфинов, наступает эмоциональная разрядка, улучшается настроение и все функции организма: сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Кроме того, у людей появляется настроение плодотворнее работать.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, что смех является прекрасной защитной реакцией при перенапряжении, тяжелых умственных или физических нагрузках и даже при избытке радости.