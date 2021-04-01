Сотрудники российских компаний назвали самые популярные шутки на 1 апреля

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Шутки про белую спину и спущенное колесо не теряют популярность, однако во многих российских компаниях от первоапрельских розыгрышей стараются воздерживаться, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис поиска работы проводил опрос с 19 по 25 марта 2021 года среди 11,3 тысячи российских соискателей.
"Опрос показал, что самыми распространенными розыгрышами являются шутки про белую спину, меняют сахар на соль, разыгрывают про спущенное колесо. Офисные сотрудники заклеивают сенсор мышки скотчем, шутят про вызов к начальству, про ошибки в отчетах, еще одну зарплату или премию, меняют рабочий стол (компьютера) на картинку", – говорится в исследовании.
При этом 86 сотрудников компаний отметили, что День смеха в их организациях, как правило, обходится без шуток.
При этом чаще всего разыгрывают своих коллег работники из сфер туризма, общепита, безопасности, транспорта, логистики, автомобильного бизнеса и рабочий персонал.
Мужчины в свой адрес слышат шутки чаще, чем женщины, при этом 4% респондентов на розыгрыши обижались. Каждый пятый работник нейтрально реагирует на попытки коллег подшутить.
Лучшими юмористами оказались госслужащие: 90% сочли розыгрыши коллег смешными. Также удачно шутят в сфере добычи сырья и закупках. Опрос показал, что треть участников сами разыгрывали своих коллег.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о первоапрельских шутках главы государства. Он отметил, что подшучивать принято "по-человечески".
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