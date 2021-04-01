МИД по случаю Дня смеха опубликовал пародию на мем с котами

Российский МИД в своем Telegram-канале опубликовал пародию на популярный интернет-мем с Наташей и котами, которые все уронили.

Вместо котов в коротком ролике появляются пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сереже. Они жалуются, что "$коты все уронили".

"Сереж, $коты все уронили. Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем", – говорится в шуточном ролике.

Публикация подписана: "1 апреля никому не верь. Российскому МИД – можно!"

На интеллектуальную собственность создатели мема не претендуют, давая разрешение на его дальнейшее распространение.

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