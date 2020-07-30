Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости

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У пожилых людей, которые в повседневной жизни редко смеются, в 1,4 раза возрастает риск того, что они не смогут себя самостоятельно обслуживать в более преклонном возрасте. К такому выводу пришли ученые университета Нагоя в Японии, сообщает РИА Новости.
Как рассказал руководитель группы доцент департамента профилактической медицины отдела медицинских исследований университета Нагоя Кэндзи Такэути, он наблюдал за людьми старше 65 лет в течение трех лет. В эксперименте были задействованы 14 233 человека. Испытуемых разбили на четыре группы в зависимости от того, как часто они смеются в полный голос.
В результате выяснилось, что риск потерять способность самостоятельно двигаться и обслуживать себя у тех, кто признался, что почти не смеется, возрастает в 1,4 раза по сравнению с теми, кто смеется почти каждый день. Специалист связывает это с повышением иммунитета.
"Есть данные, что частый смех приводит к улучшению иммунных функций и стимулированию кровообращения. Думаю, что такой же механизм действует и в случае общего состояния, когда потребность в посторонней помощи возникает или человек обходится своими силами в повседневной жизни", – отметил Кэндзи Такэути.
Ученый добавил, что взаимосвязь между частотой смеха и возрастом смерти установить не удалось. В дальнейшем специалисты рассчитывают, что им удастся использовать результаты исследования для раннего прогнозирования изменений в состоянии пожилого человека.
Ранее биологам из Японии и США удалось оживить споры микробов, которые жили около 101,5 миллиона лет назад. Микробы были найдены в 2010 году на дне Тихого океана в отложениях осадочных пород.
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