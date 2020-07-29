В Японии ученые оживили микробы, жившие 100 млн лет назад

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Фото: depositphotos/angellodeco
Биологам из Японии и США удалось оживить споры микробов, которые жили около 101,5 миллиона лет назад, сообщает News.ru.
Как рассказал микробиолог из исследовательского института JAMSTEC Юки Мороно, вполне живыми оказались 99,1% микробов.
"Мы хотели узнать, может ли жизнь существовать при почти полном отсутствии пищи, а также понять, как долго споры в таких условиях могут оставаться жизнеспособными", – отметил Мороно.
Микробы были найдены в 2010 году на дне Тихого океана в отложениях осадочных пород, которые сформировались в середине мелового периода. Ученые выяснили, что их геномы почти не изменились. У оживших обнаружили низкую способность обмена веществ.
Ранее ученые из Великобритании провели исследования на мышах и выяснили, что иммунная система млекопитающих может реагировать на микробы с других планет.
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