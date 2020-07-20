Ученые нашли активные вулканы на Венере

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Группа ученых из Университета Мэриленда и специалисты Института геофизики Швейцарской высшей технической школы Цюриха выявили активные вулканические процессы на Венере. Об этом сообщает РИА Новости.
Поверхность Венеры, по данным научных исследований, сформировалась позднее, чем у Марса и Меркурия, а потому специалисты предположили, что внутренние части небесного тела могли не успеть остыть.
В рамках нового исследования были найдены 37 корон на поверхности Венеры, по своей структуре указывающих на свежие вулканические структуры.
"Первый раз мы можем утверждать, что это не древние вулканы, а действующие, возможно, спящие в данный момент, но не мертвые", – заявили в Университете Мэриленда.
Авторы исследования сумели сформировать детальную цифровую модель термомеханической активности внутренних частей Венеры и установили, что вулканические короны отражают разные этапы геологического развития планеты. И этот процесс еще продолжается.
Полученные данные позволят скорректировать задачи и ареал функционирования европейской орбитальной станции EnVision, которая будет изучать Венеру. Запуск исследовательского комплекса запланирован на 2032 год.
Ранее стало известно, что группа ученых смогла с помощью 2,5-метрового телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико (США) создать наиболее крупную трехмерную карту Вселенной.
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