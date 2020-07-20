Ученые создали самую большую 3D-карту Вселенной

Фото: depositphotos/ezumeimages
Группа ученых опубликовала самую большую трехмерную карту Вселенной, передает ТАСС.
Исследования в рамках научной работы продолжались 6 лет. За это время несколько сотен ученых из трех десятков институтов изучили сведения о нескольких миллионах галактик и квазаров. Это восполнило многие пробелы в истории мироздания, сообщает Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL).
Научные изыскания проводились при помощи 2,5-метрового телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико (США). Изучение стало частью программы "Слоуновский цифровой небесный обзор" – широкомасштабного исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещений звезд и галактик. Инициатором проекта "Расширенная спектроскопическая съемка барионных осцилляций" стал астрофизик EPFL Жан-Поль Кнейб.
Результаты исследований представляют собой 20 научных публикаций. По данным EPFL, карта "показывает нити материи и пустоты, которые более точно определяют структуру Вселенной, когда ей было всего 380 тысяч лет". Ученые "с высокой степенью точности выяснили несколько ключевых космологических параметров, в том числе плотность гипотетической темной материи и энергии".
На части карты, которая относится к истории Вселенной более 6 миллиардов лет, ученые обнаружили старейшие и самые красные галактики, а при изучении более отдаленного периода они "сконцентрировали внимание на самых молодых, голубых галактиках".
Кроме этого, астрофизики выяснили, что во Вселенной периода более 11 миллиардов лет назад сверхмассивная черная дыра имеет очень яркое свечение.
По словам Жан-Поля Кнейба, цель проекта заключена в создании "наиболее полной 3D-карты Вселенной с использованием в первую очередь новых индикаторов, каковыми являются галактики, активно формирующие звезды, и квазары".
"Мы довольно хорошо знаем древнюю историю Вселенной и историю ее недавнего расширения, однако имеются тревожные пробелы в знаниях об этапе, отстоящем от нас на 11 миллиардов лет", – отметил руководитель исследования, космолог из университета Юты (США) Кайл Доусон. Он также подчеркнул, что данные исследования значительно продвинут знания в космологии за последние десятилетия.
Ранее телескоп NASA Hubble запечатлел "пушистую" галактику NGC 2775. Объект расположен на расстоянии 67 миллионов световых лет от Солнечной системы. "Пушистость" рукавам, вращающимся вокруг центра галактики, придают темные линии пыли и облаков газа.
Солнце сфотографировали с наиболее близкого расстояния
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: