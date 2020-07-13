Телескоп Hubble сделал снимок "пушистой" галактики

Фото: nasa.gov

Телескоп NASA Hubble запечатлел "пушистую" галактику NGC 2775. Объект расположен на расстоянии 67 миллионов световых лет от Солнечной системы, сообщает "Мир 24".

Центр галактики выглядит пустым. Ученые считают, что процесс звездообразования там завершился.

Ранее там происходила активность, и газ конденсировался в новорожденные звезды.

"Пушистость" рукавам, вращающимся вокруг центра галактики, придают темные линии пыли и облаков газа. Миллионы молодых звезд – это ярко-синие точки, которые проглядывают сквозь дымку.

Другие спиральные галактики, включая Млечный Путь, имеют более отчетливые рукава.

Ранее ученые обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов. Их форма напоминает круги или пузыри. У некоторых из них по краям наблюдается особенная яркость.

Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.