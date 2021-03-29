Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами

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Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказал, как быстро избавиться от мешков под глазами, сообщает The Indian Express.

По словам медика, для этого необходимо умываться прохладной водой сразу после пробуждения. Также следует есть больше овощей, фруктов и ежедневно выпивать по 2–3 литра воды. Это, по словам специалиста, позволит организму не накапливать воду впрок.

Одновременно Махиджа рекомендует сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков, поскольку они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков. Помимо этого, специалист призвала добавить в свой привычный рацион петрушку, так как она улучшает вывод токсинов из организма.

По словам специалиста, увеличение мешков под глазами и болезненные ощущения могут говорить о проблемах с почками, поэтому в этом случае следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала, почему сейчас многие люди чувствуют усталость и как с ней бороться. По ее словам, за зиму люди исчерпали все свои запасы витаминов.

Также, по мнению врача, усталость может быть связана с реакцией организма на длительную стрессовую нагрузку. Чтобы справиться с усталостью, необходимо увеличить физическую активность, подчеркнула Иванникова. Однако усердствовать с физическими нагрузками не следует людям, у которых есть дефицит витамина В, поскольку занятия спортом могут привести к головокружениям.