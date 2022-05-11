Дерматолог назвала действенные способы избавления от мешков под глазами

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Врач-косметолог, дерматолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Мария Притыко в разговоре с Москвой 24 перечислила действенные способы борьбы с мешками под глазами.
По словам специалиста, при избытке соленой, пряной пищи, большого количества жидкости на ночь последняя скапливается под глазами. Поэтому лучше пить чай за 1,5–2 часа до сна, рекомендует эксперт. "Если перед сном нанести увлажняющий крем и сразу лечь спать, то это тоже может вызвать отеки. Поэтому если есть склонность к отекам, то крем перед сном нужно наносить не менее чем за час", – продолжает косметолог.
Если отеки все-таки возникли, можно использовать ложки, предварительно охладив их в морозильной камере, говорит врач. "Мы прикладываем их под глаза и держим до тех пор, пока они не станут комнатной температуры. Они сужают кровеносные сосуды, и лишняя жидкость уходит", – объясняет эксперт.
В борьбе с отеками поможет и массаж, отмечает косметолог. Для этого нужно не более двух минут совершать слегка похлопывающие движения подушечками пальцев вокруг глаз. "Таким образом мы усиливаем микроток и по лимфодренажным линиям убираем лишнюю жидкость от наших глаз", – объяснила Мария Притыко в интервью программе "Доктор 24".
Если говорить о косметических средствах, то можно использовать патчи. При этом важно, чтобы они были именно от отеков, а не увлажняющие и не питательные, подчеркнула эксперт. "Есть крема, которые содержат в себе дренирующие ингредиенты, такие как кофеин, декстран, экстракт василька, которые также помогают нам от отеков", – продолжает косметолог.
Если отеки под глазами беспокоят постоянно, то, по словам эксперта, лучше обратиться к специалисту, найти причину и пройти курс лечения.
Ранее врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая порекомендовала защищать кожу от солнца не только летом, но и весной. Дело в том, что основной причиной пигментации и появления морщин считается именно инсоляция. Поэтому следует круглогодично применять солнцезащитные крема, рекомендует эксперт.
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